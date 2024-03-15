Apple купит канадский ИИ-стартап для наблюдения за производством

Хотя ни Apple, ни DarwinAI не объявили об этой сделке, несколько членов команды стартапа присоединились к машинному обучению Apple в январе, как указано в их профилях на LinkedIn.

DarwinAI привлекла более 15 миллионов долларов инвестиций на различных этапах от инвесторов, включая фонд BDC Capital’s Deep Tech Venture Fund, Honeywell Ventures, Obvious Ventures и Inovia Capital. BDC Capital подтверждает на своем сайте, что получил доход от DarwinAI, в то время как Obvious Venture обновил свой портфель, чтобы отразить, что стартап был приобретен.

Как отмечает Bloomberg, помимо улучшения производственной эффективности, DarwinAI использует методы, чтобы сделать модели искусственного интеллекта более компактными и быстрыми. Это может быть полезно для внедрения на устройствах функций генеративного искусственного интеллекта, которые Apple надеется представить в iOS 18 в этом году.