Наука и технологии
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Apple лишила китайцев доступа к 39 тысячам игр
И 7 тысячам приложений
Стало известно, что буквально вчера Apple лишила китайцев доступа к 39 тысячам игр и 7 тысячам приложений. Так, американская компания удалила это количество игр из своего китайского магазина приложений. На данный момент это крупнейшее удаление за одни сутки.
Apple удалила 39 тысяч игр за день ввиду того, что издатели игр не успели в установленный срок получить лицензии на возможность продавать программы в Китае. Кроме того, помимо игр компания также удалила и программы. Вместе с этими 39 тыс играми, удалено было 46 тысяч программ.
Источники, которые ссылаются на информацию исследовательской компании Qimai, отмечают, что удалению подверглись такие игры, как Assassin's Creed Identity и NBA 2K20. Из 1500 лучших платных игр в App Store в китайском магазине осталось 74.