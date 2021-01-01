Apple лишила китайцев доступа к 39 тысячам игр

Apple удалила 39 тысяч игр за день ввиду того, что издатели игр не успели в установленный срок получить лицензии на возможность продавать программы в Китае. Кроме того, помимо игр компания также удалила и программы. Вместе с этими 39 тыс играми, удалено было 46 тысяч программ.

Источники, которые ссылаются на информацию исследовательской компании Qimai, отмечают, что удалению подверглись такие игры, как Assassin's Creed Identity и NBA 2K20. Из 1500 лучших платных игр в App Store в китайском магазине осталось 74.