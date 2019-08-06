Apple лишилась титула самой богатой компании в мире

Согласно отчету Financial Times, теперь это звание носит другой технологический гигант — Alphabet. Alphabet является материнской компанией известного соперника производителя iPhone. Именно ей принадлежит Google, а также многие бывшие подразделения поискового гиганта.

Начиная со второго финансового квартала этого года, у Alphabet имеется резерв на 117 млрд долларов против 102 млрд у Apple. Тем не менее, у Apple еще в 2017 году было 163 млрд долларов в резерве, так что это скорее история о том, как Apple сокращает свои накопления, используя их при разработке новых технологий, в то время как Google свои наращивает.

Так, стоит отметить, что хоть большинство и посчитает, что ситуация свидетельствует о том, что Google выигрывает, на самом деле вполне вероятно, что это Apple на шаг впереди. Во многих случаях профессионалы в области финансов считают, что чрезмерно большие резервы наличности являются скорее чем-то отрицательным, чем положительным.