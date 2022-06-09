Apple лишили права на легендарный слоган «Think Different»

Помимо всего прочего, этого удалось добиться за счёт рекламной кампании «Think Different» («Думай иначе»). И вот, как стало известно, яблочная корпорация потеряла право на использование данного слогана.

Речь идёт о владении высказыванием в Европе — соответствующие заявки Apple подавала в 1997, 1998 и 2005 годах. Но из-за того, что в последние пять лет корпорация не использовала слоган, её лишили права на него.

Сообщается, что теперь этим правом владеет швейцарский производитель часов Swatch. Именно его юристы ещё в 2016 году потребовали лишить Apple возможности пользоваться фразой «Think Different». И всё из-за того, что она долгое время «лежала» без дела.