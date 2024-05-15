Apple, Microsoft и прочие IT-гиганты спугнули топовых сотрудников насильным возвращением в офис

Оказалось, что принудительный возврат в офис (RTO) привел к увеличению оттока сотрудников, особенно на старших должностях, из компаний Apple, Microsoft и SpaceX.

В отчете говорится: «Мы предоставляем доказательства того, что RTO-мандаты в этих крупных технологических компаниях негативно сказались на сроке службы и уровне старшинства их сотрудников».

Исследование анализировало данные резюме 260 млн работников и выявило, что Apple, Microsoft и SpaceX представляют 30% доходов технологической отрасли и более 2% её рабочей силы.

После введения RTO-мандатов доля сотрудников на старших должностях в Apple и Microsoft уменьшилась на 5%, а в SpaceX — на 15%.

Роберт Плойхарт из Университета Южной Каролины отметил, что результаты исследования отражают более широкие последствия RTO-политики в США.

Многие компании, включая Dell, Amazon, Google, Meta и JPMorgan Chase, отслеживают посещаемость сотрудников в офисах, чтобы обеспечить соблюдение RTO-политики.

Однако исследования показывают, что гибкий график работы способствует улучшению психического здоровья сотрудников и их морального духа.