Apple могут запретить продажу нескольких последних моделей Apple Watch в США

Купертиновцев обвинили в нарушении одного из патентов компании при выпуске Apple Watch Series 6. При этом судья Международной торговой комиссии постановил, что Apple и вправду нарушила один из патентов Masimo, связанных с устройствами пульсоксиметрии. Их используют для измерения количества кислорода в крови.

Изначально в Masimo настаивали на запрете некоторых моделей Apple Watch в США. И в соответствии со свежим решением, ITC рассматривает возможность введения запрета на импорт моделей Apple Watch, которые включают функцию мониторинга содержания кислорода в крови.

Окончательное решение должно быть принято к 10 мая. Компания Apple уже заявила, что она не согласна с данным решением и будет с «нетерпением ждать полного рассмотрения комиссией».