Apple могут заставить использовать Google Pay в своих смартфонах

Ранее комиссия запрашивала у участников рынка отзывы о текущих проблемах, в числе которых были обвинения приложения Wallet в том, что смартфоны от Apple отказываются от конкурентных методов оплаты. Отмечается, что Apple Pay работает в приложении Wallet, которое установлено на iPhone по умолчанию, что вызвало обеспокоенность конкурентов. Участники рынка считают, что Apple создала все условия для гарантированного преимущества, ограничивая доступ iPhone от технологии NFC, которая позволяет проводить бесконтактные транзакции. Предполагается, что компания умышленно отказалась носить конкурентные способы оплаты в мобильном кошельке.

На данный момент Apple не комментировала предъявленные обвинения, однако ранее представители компании рассказали, что ограничения использование NFC связано с защитой безопасности и конфиденциальности пользователей продукции.