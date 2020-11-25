Наука и технологии
Сегодня 18:04
Apple может изменить внешность своих "умных" часов
По словам источника, в них изменится форм-фактор
Аналитик Минг-Чи Куо, имеющий связи с цепочкой производственных поставок Apple, сообщил о том, что компания планирует изменить внешность своих “умных” часов Apple Watch.
Нескольким ранее в сети появилась информация о том, что Apple может выпустить в следующем году MacBook с новым дизайном. Однако судя по всему, обновится внешность не только у ноутбуков производителя. Так, согласно данным аналитика, американская компания анонсирует Apple Watch в обновленном форм-факторе. Случится это, по словам источника, во второй половине 2021 года. Предполагается, что презентовать часы могут в сентябре или октябре следующего года.
В то же время, источник не уточнил, каких именно изменений стоит ожидать. Ранние утечки приписывали Apple Watch Series 7 наличие улучшенных опций, связанных с показателями здоровья.