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Apple может отказаться от демонстрации "железных" новинок на сегодняшней WWDC 2020

Будем надеяться, что эта утечка окажется ошибкой
В последнее время по сети ходит множество разговоров о том, что же такого покажет Apple в рамках грядущей онлайн-презентации. Варианты были совершенно разные, но за последние несколько часов достаточно много авторитетных источников заявили, что Apple может отказаться от демонстрации "железных" новинок на сегодняшней WWDC 2020.

Основным источником подобной информации стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который, совместно с Макс Вайнбах с XDA Developers, рассказал, что по его данным яблочная компания сегодня вечером ограничится лишь программными новинками. Ну и, возможно, объявит об отказе от процессоров Intel и переходе на архитектуру ARM в своих компьютерах.

При этом Проссер все же уточнил, что он лишь делится информацией, дошедшей до него и он вполне может ошибаться. К тому же он добавил, что в данном случае он будет безумно рад ошибаться, так как он точно также ожидал анонса нового iMac в дизайне Pro Display XDR и iPad Pro последних лет.

Напомним, что сегодня вечером нас ждет как минимум анонс новой iOS 14 (которая может быть переименована в iPhone OS), iPad OS 14 и новых macOS с watchOS 7.

Останови меня!