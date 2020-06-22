Apple может отказаться от демонстрации "железных" новинок на сегодняшней WWDC 2020

Основным источником подобной информации стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который, совместно с Макс Вайнбах с XDA Developers, рассказал, что по его данным яблочная компания сегодня вечером ограничится лишь программными новинками. Ну и, возможно, объявит об отказе от процессоров Intel и переходе на архитектуру ARM в своих компьютерах.

При этом Проссер все же уточнил, что он лишь делится информацией, дошедшей до него и он вполне может ошибаться. К тому же он добавил, что в данном случае он будет безумно рад ошибаться, так как он точно также ожидал анонса нового iMac в дизайне Pro Display XDR и iPad Pro последних лет.

Напомним, что сегодня вечером нас ждет как минимум анонс новой iOS 14 (которая может быть переименована в iPhone OS), iPad OS 14 и новых macOS с watchOS 7.