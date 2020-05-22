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Apple может представить "умные" очки в стилистике очков Стива Джобса сразу после презентации iPhone 12
Ждать, к счастью, осталось не так уж и долго
Буквально недавно в сети появились более-менее подробные данные о том, когда стоит ожидать анонса и выхода первых “умных” часов от Apple — Apple Glasses — а уже сейчас стало известно, что компания может представить специальную версию девайса в стилистике очков Стива Джобса. Произойти это должно сразу же после презентации iPhone 12 осенью текущего года.
Об этом рассказал тот же интернет-инсайдер, который сообщал чуть ранее о том, что устройство поступит в продажу лишь под конец 2021 года. Да, речь идет о Джоне Проссере, который помимо всего прочего предсказал даты презентаций нового смартфона iPhone SE и ноутбука MacBook Pro 13.
По его словам, специальная версия “умных” очков получит название Steve Jobs Heritage Edition, будет продаваться по более высокой цене, ориентирована она будет в первую очередь на фанатов основателя Apple. При этом в качестве стоимости базовой версии Apple Glasses Проссер назвал сумму в 499 долларов.