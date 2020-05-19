Apple может представить "умные" очки за 36 тыс рублей уже в конце 2020 года

К слову, устройство, которое предварительно называют Apple Glasses, будет стоит около 500 долларов или 36 тыс рублей. По дизайну оно будет напоминать самые обычные очки, но с расширенными возможностями: так, например, на линзы очков будет проецироваться различная важная информация. Называться интерфейс будет Starboard, а для управления устройством будет использоваться как касание сенсорных областей на самом устройстве, так и полноценная жестовая система с различными движениями перед очками.

Что интересно, судя по последним данным, девайс будет лишен каких-либо камер для фото и видеосъемки — по словам инсайдера, связано это с вопросами приватности, с которыми столкнулись разработчики из Google во время тестирования Google Glass.

Стоит также отметить, что хоть Apple Glasses и могут представить в конце 2020 года, их релиз состоится либо в четвертом квартале 2021 года, либо даже первом квартале 2022 года.