Apple может провести этим летом первую в своей истории конференцию прямо с iPhone

Так, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, именно июньское мероприятие компании пройдет в достаточно необычном формате. Речь идет о ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020, в рамках которой, помимо всего прочего показывают новые версии iOS, macOS и watchOS. Специалисты же прогнозируют, что в ходе данного мероприятия более 23 млн разработчиков по всему миру смогут без проблем пообщаться друг с другом прямо в сети.

Напомним, что согласно имеющимся на сегодняшний день слухам, WWDC 2020 пройдет в июне текущего года. Более точная информация ожидается в самое ближайшее время.