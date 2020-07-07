Apple может создать фирменные видеокарты для своих компьютеров и ноутбуков

Совсем недавно Apple объявила о переходе на собственные процессоры при производстве ноутбуков и компьютеров, заменив тем самым решения от Intel, а уже сейчас в сети начали ходить разговоры и о том, что яблочная компания вполне может заняться и созданием фирменных видеокарт для своих MacBook, iMac и Mac Pro.