Наука и технологии
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Apple может создать фирменные видеокарты для своих компьютеров и ноутбуков
Правда, не до конца понятно, когда именно случится анонс данного события
Совсем недавно Apple объявила о переходе на собственные процессоры при производстве ноутбуков и компьютеров, заменив тем самым решения от Intel, а уже сейчас в сети начали ходить разговоры и о том, что яблочная компания вполне может заняться и созданием фирменных видеокарт для своих MacBook, iMac и Mac Pro.
Так, по данным интернет-инсайдеров, компания уже вовсю работает над созданием линейки собственных дискретных графических процессоров, которую было решено назвать Metal. Что интересно, у компании уже имеется одноименный набор API, разработанный для работы с графикой в iOS, iPadOS, macOS и tvOS.
По последним сведениям, фирменный процессор Apple на базе архитектуры ARM должен выйти в ближайшее время, а полный переход на него займет около 2-х лет. Когда планируется представить GPU от яблочной компании - неизвестно.