Apple может стать причиной торговых войн между США и Европой

Так, французские власти намерены ввести для Google, Apple и прочих техногигантов налог в размере 3%, передает 9to5Mac. Учитывая, что обычно маржинальная часть у Apple составляет 38%, фактические компания будет пополнять бюджет страны на 8% от собственной прибыли. Эксперты предполагают, что опыт Франции может быть перенят и другими странами Европы, что в свою очередь может не понравиться США.

Специалисты, изучающие рынок и ситуацию, уже выдвинули предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг Apple, может стать причиной для еще одной торговой войны между США и Европой. Напомним, что на данный момент таковая уже существует между Соединенными Штатами и Китаем. Результатом этого противостояние можно назвать санкции, введенные против Huawei.