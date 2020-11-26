Наука и технологии
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Apple может стать причиной торговых войн между США и Европой
Интересно, скажется ли это каким-либо образом на делах самой компании?
Как стало известно, Франция намерена довести до конца начатое и установить “налог на Apple”, являющийся аналогом “налога на Google” в России. При этом учитывая, что изначально правительство страны планировали более плавно производить его внедрение, а сейчас решила резко все ускорить, в конечном итоге Apple может стать причиной торговых войн между США и Европой.
Так, французские власти намерены ввести для Google, Apple и прочих техногигантов налог в размере 3%, передает 9to5Mac. Учитывая, что обычно маржинальная часть у Apple составляет 38%, фактические компания будет пополнять бюджет страны на 8% от собственной прибыли. Эксперты предполагают, что опыт Франции может быть перенят и другими странами Европы, что в свою очередь может не понравиться США.
Специалисты, изучающие рынок и ситуацию, уже выдвинули предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг Apple, может стать причиной для еще одной торговой войны между США и Европой. Напомним, что на данный момент таковая уже существует между Соединенными Штатами и Китаем. Результатом этого противостояние можно назвать санкции, введенные против Huawei.