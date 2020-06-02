Apple может вложить более 300 млн долларов в новейшие MicroLED-дисплеи

Также инсайдер сообщил о том, что в дальнейшем MicroLED-дисплеи могут быть использованы американским технологическим гигантом при производстве как iPhone с iPad, так и фирменных ноутбуков MacBook и прочих изделий компании. К слову, в качестве партнеров Apple в данном проекте называются сразу две тайваньские компании: производитель светодиодов Epistar и производитель ЖК-панелей AU Optronics.

Напомним, что конкурентным преимуществом MicroLED-панелей является их крайне малая толщина и энергоэффективность. Что же до первого устройства Apple, которое получит новый тип дисплея, то им, судя по последним данным, должны стать “умные” часы Apple Watch следующего поколения.