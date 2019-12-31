Apple может выкупить главного поставщика дисплеев для iPhone

Напомним, что в декабре компания заявила о том, что финансовая поддержка в размере 200 млн долларов, которую ей обещал неназванный широкой общественности клиент, может быть предоставлена в форме приобретения оборудования, установленного на заводе. При этом данным клиентом, судя по слухам, может оказаться Apple, который вполне себе может вести и разговоры о покупке всего завода, а не только его части.

На данный момент, согласно все тем же официальным данным, Japan Display должна Apple более 800 млн долларов. При этом данная сумма является половиной от 1,5 млрд долларов, которые японский производитель дисплеев потратил на строительство нового завода четыре года назад.