Apple может выпустить новые беспроводные наушники уже в мае

Источником новых данных стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который уже неоднократно публиковал достоверные утечки, связанные с компанией Apple. Так, по его словам, новые AirPods прямо сейчас полностью готовы к запуску на рынок и ждут подходящего для этого момента. Скорее всего, “подходящим моментом” окажется презентация нового MacBook Pro 13", анонс которого намечен на май текущего года.

Напомним, что дизайн новых AirPods до сих пор остается неизвестным. Две самые популярные версии гласят, что либо устройство будет похоже на прошлогодние AirPods Pro, либо получит дизайн BeatsX. О цене новинка также нет никаких данных.