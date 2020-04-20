Наука и технологии
Сегодня 08:40
Apple может выпустить новые беспроводные наушники уже в мае
Одновременно с новым MacBook Pro
Последнее время в сети ходит немало разговоров о новых беспроводных наушниках, которые разрабатывает компания Apple. Так, долгое время считалось, что представлены они будут либо в июне, в рамках ежегодной WWDC, либо осенью, одновременно с новым поколением iPhone. Но, судя по последним данным, все может пойти немного иначе, в связи с чем яблочная компания может выпустить новые беспроводные наушники уже в мае текущего года.
Источником новых данных стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который уже неоднократно публиковал достоверные утечки, связанные с компанией Apple. Так, по его словам, новые AirPods прямо сейчас полностью готовы к запуску на рынок и ждут подходящего для этого момента. Скорее всего, “подходящим моментом” окажется презентация нового MacBook Pro 13", анонс которого намечен на май текущего года.
Напомним, что дизайн новых AirPods до сих пор остается неизвестным. Две самые популярные версии гласят, что либо устройство будет похоже на прошлогодние AirPods Pro, либо получит дизайн BeatsX. О цене новинка также нет никаких данных.