Наука и технологии
Сегодня 15:34
Apple может выпустить первые ноутбуки на собственном процессоре уже в 2020 году
Поставки деталей для устройств следующего поколения уже начались
Напомним, что еще в июне американская компания Apple сообщила о том, что планирует перейти на собственные процессоры. Тогда предполагалось, что данное событие состоится лишь во второй половине 2021 года, однако согласно новым данным, Apple может выпустить первые ноутбуки на собственном процессоре уже в 2020 году.
Так, согласно данным тайваньских поставщиков компонентов, поставки систем подсветки и прочих деталей для MacBook Pro и MacBook Air следующего поколения уже начались, что и намекает на то, что устройства Apple на собственных процессорах не заставят себя долго ждать.
Более того, тайваньский источник выразил уверенность в том, что Apple действительно сможет выпустить 13-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air на базе ARM уже в рамках текущего года. И не он один, поскольку и аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо спрогнозировал, что выход продуктов компании на базе собственных процессоров может случится уже в конце текущего или в первом квартале следующего года.