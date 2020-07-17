Apple может выпустить первые ноутбуки на собственном процессоре уже в 2020 году

Так, согласно данным тайваньских поставщиков компонентов, поставки систем подсветки и прочих деталей для MacBook Pro и MacBook Air следующего поколения уже начались, что и намекает на то, что устройства Apple на собственных процессорах не заставят себя долго ждать.

Более того, тайваньский источник выразил уверенность в том, что Apple действительно сможет выпустить 13-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air на базе ARM уже в рамках текущего года. И не он один, поскольку и аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо спрогнозировал, что выход продуктов компании на базе собственных процессоров может случится уже в конце текущего или в первом квартале следующего года.