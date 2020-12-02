Наука и технологии
Сегодня 18:05
Apple может выпустить ремешок-пауэрбанк для Apple Watch
Компания уже запатентовала аксессуар
Напомним, что новые версии часов Apple Watch способны автономно работать от 18 до 24 часов. Причем зарядка носимого устройства на ходу при помощи портативного аккумулятора - занятие не самое удобное. Судя по всему, американская компания придумала, как облегчить жизнь владельцам фирменных часов.
Так, в сети появилась информация о патенте Apple, в котором описывается ремешок для “умных” часов с интегрированным в него аккумулятором. По задумке, несколько заменяемых элементов питания располагаются в раздельных пустотелых емкостях браслета.
Элементы ремешка-пауэрбанка будут подключаться к самим часам с помощью магнитного крепления. На данный момент информация о том, когда именно компания выпустит необычный аксессуар для часов - не разглашается.