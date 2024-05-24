Apple может заказать 100% мощностей на заводах TSMC под производство 2-нм чипов

По данным инсайдеров, представитель Apple встречался с президентом TSMC Си Си Вэем якобы для того, чтобы договориться о резервировании Apple всех мощностей под производство 2-нм чипов. То есть «яблочники» забегают наперёд и забирают под себя всё производство.

Если информация верна, это может говорить о том, что Apple стремится заполучить полное конкурентное преимущество по отношению к другим вендорам. И, как сообщалось ранее, TSMC готовится начать производство чипов по 2-нм техпроцессу не раньше середины 2025 года.

В отношении встречи руководства вендоров 9to5Mac ссылается на отчёт аналитического агентства TrendForce, занимающегося исследованиями рынка.