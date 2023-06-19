Apple может заставить 111-летнюю фруктовую компанию сменить логотип

Важно отметить, что компания претендует на изображение целого яблока, а не свой фирменный знак — яблоко с надкусом.

При этом не так давно институт интеллектуальной собственности Швейцарии частично удовлетворил просьбу Apple, одобрив товарный знак для некоторых категорий продукции, связанных с гаджетами.