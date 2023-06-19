Apple может заставить 111-летнюю фруктовую компанию сменить логотип

Apple может заставить 111-летнюю фруктовую компанию сменить логотипОтвратительное поведение IT-гиганта
Компания Apple продолжает свое необычное путешествие по судебным спорам. На этот раз в Швейцарии.
Причём на кону разбирательства находится нечто удивительное. Оказывается, производитель iPhone стремится получить права интеллектуальной собственности на изображения реальных яблок.
Если Apple добьётся успеха, компания Fruit Union Suisse, существующая уже 111 лет, может быть вынуждена изменить свой логотип.
Согласно сообщению Wired UK, Apple впервые попыталась получить товарный знак на изображение яблока в Швейцарии в 2017 году, подав заявку на чёрно-белое изображение яблока Granny Smith.
Важно отметить, что компания претендует на изображение целого яблока, а не свой фирменный знак — яблоко с надкусом.
При этом не так давно институт интеллектуальной собственности Швейцарии частично удовлетворил просьбу Apple, одобрив товарный знак для некоторых категорий продукции, связанных с гаджетами.