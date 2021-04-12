Наука и технологии
Сегодня в 17:01
Apple Music выпустил плейлист с музыкой, которую слушал Гагарин перед первым полётом в космос
Символично, что песни эти были о любви
Сегодня, 12 апреля, во всём мире празднуют День космонавтики. Для нас же этот день ещё более важен из-за того, что именно в этот день 60 лет назад Юрий Гагарин отправился с космодрома «Байконур» в космос.
В честь праздника, музыкальный сервис Apple Music, совместно с Музеем космонавтики в Москве, представили свежий плейлист. В него в том числе вошли те песни, которые слушал Гагарин перед своим полётом на орбиту.
Из записи его переговоров с Центром управления полётами следует, что в ожидании запуска космонавт развлекал себя песнями о любви. Речь идёт о «Ландышах» Гелены Великановой и «Ах, эта девушка» Рашида Бейбутова.
Помимо этих двух песен, в плейлисте собраны и другие композиции, которые связаны с космической тематикой.