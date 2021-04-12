Apple Music выпустил плейлист с музыкой, которую слушал Гагарин перед первым полётом в космос

В честь праздника, музыкальный сервис Apple Music, совместно с Музеем космонавтики в Москве, представили свежий плейлист. В него в том числе вошли те песни, которые слушал Гагарин перед своим полётом на орбиту.

Из записи его переговоров с Центром управления полётами следует, что в ожидании запуска космонавт развлекал себя песнями о любви. Речь идёт о «Ландышах» Гелены Великановой и «Ах, эта девушка» Рашида Бейбутова.

Помимо этих двух песен, в плейлисте собраны и другие композиции, которые связаны с космической тематикой.