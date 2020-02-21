Apple начала борьбу с книгой бывшего сотрудника из-за наличия в ней коммерческой тайны

По имеющейся в открытом доступе информации, яблочная компания начала борьбу с книгой, которую написал бывший сотрудник корпорации, так как в ней имеются определенные коммерческие тайны, публикация которых недопустима по мнению представителей Apple. Для того, чтобы решить проблему, производитель iPhone направил письмо-предупреждение бывшему руководителю App Store в Германии, Австрии и Швейцарии и автору книги App Store Confidential Тому Садовски — в нем говорится о том, что Apple требует от него прекратить распространение книги.