Apple начала борьбу с книгой бывшего сотрудника из-за наличия в ней коммерческой тайны
По имеющейся в открытом доступе информации, яблочная компания начала борьбу с книгой, которую написал бывший сотрудник корпорации, так как в ней имеются определенные коммерческие тайны, публикация которых недопустима по мнению представителей Apple. Для того, чтобы решить проблему, производитель iPhone направил письмо-предупреждение бывшему руководителю App Store в Германии, Австрии и Швейцарии и автору книги App Store Confidential Тому Садовски — в нем говорится о том, что Apple требует от него прекратить распространение книги.
Важно понимать, что Садовски — не какой-то рядовой сотрудник магазина. Он проработал в App Store пять лет и уволился в декабре 2019 года, при этом, по его же словам, он неоднократно встречался лично с главой корпорации Тимом Куком. А до перехода в отдел, работающий с App Store, он в течение пяти лет возглавлял маркетинговый отдел в iTunes.