Apple начала использовать собственный аналог ChatGPT без лишних анонсов

Пока неясно, как компания планирует использовать свой проект чат-бота Apple GPT на стороне потребителей, но есть информация о его внутреннем использовании.

По данным инсайдеров, купертиновцы ищут способы расширить использование генеративного ИИ в своей организации. Одним из вариантов может быть предоставление инструмента своему персоналу поддержки AppleCare для более эффективной помощи клиентам, столкнувшимся с проблемами.

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил в мае на телефонной конференции по результатам квартала, что в области искусственного интеллекта есть «ряд вопросов, которые нужно решить».

Компания, вероятно, будет двигаться вперёд со своими планами по ИИ гораздо более осмотрительно, чем Google, Microsoft и многие другие компании, которые стремятся как можно быстрее внедрить генеративный технологию в свои продукты.