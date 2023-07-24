Apple начала использовать собственный аналог ChatGPT без лишних анонсов

Apple начала использовать собственный аналог ChatGPT без лишних анонсовНо в очень ограниченном режиме
Apple начала использовать собственный внутренний чат-бот для помощи своим сотрудникам в прототипировании будущих функций, суммировании текста и ответах на вопросы на основе данных, на которых он был обучен.
Пока неясно, как компания планирует использовать свой проект чат-бота Apple GPT на стороне потребителей, но есть информация о его внутреннем использовании.
По данным инсайдеров, купертиновцы ищут способы расширить использование генеративного ИИ в своей организации. Одним из вариантов может быть предоставление инструмента своему персоналу поддержки AppleCare для более эффективной помощи клиентам, столкнувшимся с проблемами.
Генеральный директор Apple Тим Кук отметил в мае на телефонной конференции по результатам квартала, что в области искусственного интеллекта есть «ряд вопросов, которые нужно решить».
Компания, вероятно, будет двигаться вперёд со своими планами по ИИ гораздо более осмотрительно, чем Google, Microsoft и многие другие компании, которые стремятся как можно быстрее внедрить генеративный технологию в свои продукты.