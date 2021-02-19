Apple начала изучение технологии 6G

Судя по данным, опубликованным Gizmochina, прямо сейчас компания находится на самых ранних этапах работы с технологией. То есть до появления первых мало-мальски рабочих прототипов есть немало времени.

Но уже сейчас можно отметить, что американские компании ведут себя гораздо активнее по отношению к 6G, чем это было во времена становления 5G. Возможно, частично это связано с тем, что борьбу за «пятое поколение» ИТ-гиганты из США проиграли своим китайским конкурентам. И новый виток технологий может стать своеобразным плацдармом для реванша.

Напомним, что помимо Apple, свои наработки в сфере 6G имеют Google, Huawei, Nokia и даже LG.