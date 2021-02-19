Наука и технологии
Сегодня в 10:51
Apple начала изучение технологии 6G
Для чего ей срочно понадобились квалифицированные специалисты
В сети появилась информация о том, что Apple начала поиск инженеров, способных заняться разработкой в сфере мобильных технологий нового поколения. Причём речь идёт даже не о 5G, который дебютировал в устройствах бренда в 2020 году — Apple находится в поисках 6G-специалистов.
Судя по данным, опубликованным Gizmochina, прямо сейчас компания находится на самых ранних этапах работы с технологией. То есть до появления первых мало-мальски рабочих прототипов есть немало времени.
Но уже сейчас можно отметить, что американские компании ведут себя гораздо активнее по отношению к 6G, чем это было во времена становления 5G. Возможно, частично это связано с тем, что борьбу за «пятое поколение» ИТ-гиганты из США проиграли своим китайским конкурентам. И новый виток технологий может стать своеобразным плацдармом для реванша.
Напомним, что помимо Apple, свои наработки в сфере 6G имеют Google, Huawei, Nokia и даже LG.