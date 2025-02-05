Apple начала массовое производство чипа M5

M5 будет изготовлен с использованием улучшенной 3-нм технологии N3P от TSMC, что обеспечит повышение эффективности на 10% и производительности на 5%. Также новый чип получит усовершенствованный Neural Engine, который позволит лучше поддерживать задачи с генеративным ИИ, полностью работающим на устройстве.

По данным источников, первым устройством с чипом M5 станет обновленная линейка iPad Pro, которая может быть выпущена в конце 2025 или в первой половине 2026 года. Помимо этого, чип будет использован в новой версии Apple Vision Pro и в обновленных моделях MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов.