Apple начала переговоры с Tencent и ByteDance о внедрении ИИ в Китае

Опубликовано 19 декабря 2024, 22:051 мин.
Apple начала переговоры с Tencent и ByteDance о внедрении ИИ в КитаеКомпания ищет местных партнёров в условиях конкуренции.
Apple ведет переговоры с китайскими гигантами Tencent и ByteDance об интеграции их моделей искусственного интеллекта (ИИ) в iPhone, продаваемые в Китае. Эта инициатива связана с расширением ИИ-функций на устройствах компании, таких как голосовой ассистент Siri, который недавно начал использовать возможности ChatGPT.
Однако ChatGPT недоступен в Китае из-за строгих требований правительства, которые обязывают любые генеративные ИИ-сервисы получать государственное одобрение перед запуском. Это вынуждает Apple искать местных партнеров для предоставления своих ИИ-функций в условиях, когда ее доля на китайском рынке смартфонов снижена.
Переговоры находятся на ранней стадии, и пока не все детали публичны. Китайские компании, такие как Tencent и ByteDance, уже представили свои собственные языковые модели — Hunyuan и Doubao, которые конкурируют с другими крупными сервисами, включая Ernie от Baidu.