Apple начала переговоры с Tencent и ByteDance о внедрении ИИ в Китае

Однако ChatGPT недоступен в Китае из-за строгих требований правительства, которые обязывают любые генеративные ИИ-сервисы получать государственное одобрение перед запуском. Это вынуждает Apple искать местных партнеров для предоставления своих ИИ-функций в условиях, когда ее доля на китайском рынке смартфонов снижена.

Переговоры находятся на ранней стадии, и пока не все детали публичны. Китайские компании, такие как Tencent и ByteDance, уже представили свои собственные языковые модели — Hunyuan и Doubao, которые конкурируют с другими крупными сервисами, включая Ernie от Baidu.