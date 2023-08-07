Наука и технологии
07:40, 07 августа 2023
1 мин.

Apple начала поиски «ИИ-талантов» по всему миру

Не ограничиваясь лишь Северной Америкой

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются, и многие IT-компании стремятся занять свою долю на этом рынке.

Недавно появилась информация о том, что Apple активно ищет специалистов в области генеративного ИИ не только в США, но и в Европе и Азии.

Эта информация основана на ряде вакансий, опубликованных Apple. Одно из объявлений гласит:

Мы ищем кандидата с доказанным опытом в прикладных исследованиях машинного обучения. Обязанности будут включать в себя обучение крупномасштабных языковых и мультимодальных моделей, развёртывание компактных нейронных архитектур на устройствах и разработку правил, которые можно адаптировать для пользователя, соблюдая конфиденциальность.

Apple

И хоть конкретные планы Apple в области искусственного интеллекта пока не раскрыты, существует предположение, что компания планирует использовать технологию для улучшения функциональности Siri.

Новости партнеров
Новости партнеров