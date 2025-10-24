Apple начала поставки ИИ-серверов, собранных в США

В новые серверы встроены специальные чипы, которые обеспечивают работу функций искусственного интеллекта с тем же уровнем защиты данных, что и на iPhone и Mac. Эти серверы будут установлены в дата-центрах Apple по всей стране и станут основой для внедрения новых возможностей на устройствах компании.

В компании сообщили, что завод в Хьюстоне заработал раньше запланированных сроков, и в 2026 году планируется расширение его производственных мощностей.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Apple перенести сборку iPhone в США.