Apple начала продажи новых AirPods Pro по цене выше, чем у китайских смартфонов среднего класса

Прямо сейчас устройство можно купить в сетях “Связной” и Cstore, причем также доступна возможность заказать наушники и через интернет — доставка AirPods Pro осуществляется в течение нескольких дней. Все желающие также имеют возможность заказать новинку и на официальном сайте Apple, правда в таком случае придется ждать доставки около 4-5 недель. В М.Видео пока не могут сказать, как скоро беспроводные наушники станут доступны у них, а потому описывают сроки как “скоро в продаже”.

AirPods Pro на территории России предлагаются по цене в 20 990 рублей — это на 3 000 рублей больше, чем официальная стоимость Redmi Note 8 Pro на нашем рынке. Напомним, что в США точно такое же устройство оценено в 250 долларов, которые при переводе на рубли становятся 16 010 рублями.