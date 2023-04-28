Apple начала производство новых недорогих наушников. Нет, это не AirPods Lite

Apple начала производство новых недорогих наушников. Нет, это не AirPods LiteА это значит, что уже скоро их можно будет купить
По последним данным, все четыре модели iPhone 15 будут оснащены портом USB-C вместо Lightning.
В связи с этим сразу несколько аксессуаров Apple также перейдут на данный разъём. Одним из них, по словам инсайдеров, станут проводные наушники EarPods. Более того — данный девайс уже находится в массовом производстве.
Сообщается, что обновлённые EarPods будут подключаться напрямую к порту USB-C на моделях iPhone 15 без использования адаптера. В настоящее время проводные наушники Apple доступны с разъемами Lightning или 3,5 мм аудио. Обе версии стоят $19.
Стоит отметить, что общая популярность EarPods снизилась после выпуска беспроводных AirPods в 2016 году. Но именно данное устройство остаётся более доступным вариантом для покупателей с точки зрения цены.
Напомним, что ранее интернет-источники также сообщали о планах Apple выпустить более дешёвые AirPods. Правда, до сих пор непонятно, как скоро эта новинка будет представлена.