Наука и технологии
Сегодня 12:07
Apple начала работать над совместимостью iPhone с контроллером Xbox Series X
Ожидается также поддержка DualSense
Напомним, что планшеты, смартфоны и компьютеры американской компании Apple уже давно имеют поддержку джойстиков Xbox и DualShock 4. Сейчас же, после выхода нового поколения консолей, Apple начала работать на совместимостью своих устройств с контроллером Xbox Series X.
Об этом представители компании сообщили на своем официальном сайте, на странице посвященной поддержке игровых аксессуаров. Сообщается, что Apple, объединившись с Microsoft, приступила к работе, направленной на обеспечение совместимости джойстиков Xbox Series X со следующими обновлениями ПО.
Что касается поддержки контроллеров нового поколения приставки Sony, то и на это в новом ПО, судя по всему, стоит рассчитывать. Так, пользователи нашли в iOS 14.3 упоминания о внедрение совместимости и контроллера DualSense.