Apple начала работать над совместимостью iPhone с контроллером Xbox Series X

Об этом представители компании сообщили на своем официальном сайте, на странице посвященной поддержке игровых аксессуаров. Сообщается, что Apple, объединившись с Microsoft, приступила к работе, направленной на обеспечение совместимости джойстиков Xbox Series X со следующими обновлениями ПО.

Что касается поддержки контроллеров нового поколения приставки Sony, то и на это в новом ПО, судя по всему, стоит рассчитывать. Так, пользователи нашли в iOS 14.3 упоминания о внедрение совместимости и контроллера DualSense.