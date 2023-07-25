Apple начала рассылать AR-шлем Vision Pro разработчикам

Это позволит специалистам тестировать новое оборудование и разрабатывать приложения до официального релиза устройства, который ожидается в следующем году.

В Vision Pro уже встроены некоторые функции, связанные с коммуникацией, медиа и развлечениями, но разработчики будут работать над раскрытием дополнительных возможностей и созданием различных сценариев использования шлема.

Это позволит сделать устройство более интересным и полезным для конечного пользователя.

Важно отметить, что разработчики смогут оценить совместимость Vision Pro не только с новыми, но и с уже существующими приложениями. Кроме того, они смогут посетить специализированные лаборатории Apple для демонстрации приложений iOS, iPadOS и visionOS. Первая бета-версия visionOS уже доступна для разработчиков.