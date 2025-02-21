Apple начала разработку нового 5G-модема Apple C2

Однако, на данный момент, неизвестно, в каких именно устройствах будет использован новый чип. Детали о технических характеристиках C2 пока не раскрыты. В сообщении говорится только о его уникальном идентификаторе C4020, что подтверждает его существование в Apple, но других подробностей нет.

C1 был первым шагом в амбициозных планах Apple по созданию линейки собственных 5G модемов. Ранее сообщалось, что компания тестирует мобильные подключения для переносных Mac, а также разрабатывает три варианта чипов для других категорий устройств. По слухам, будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут поддерживать более быстрые mmWave частотные диапазоны, но пока нет официальных подтверждений, что C2 будет поддерживать эти технологии.