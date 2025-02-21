Apple начала разработку нового 5G-модема Apple C2

Опубликовано 21 февраля 2025, 18:541 мин.
Apple начала разработку нового 5G-модема Apple C2Детали неизвестны
Apple продолжает разрабатывать собственные 5G модемы для своих устройств, и, по слухам, компания уже работает над новым модемом C2. Он должен стать продолжением ранее анонсированного модема C1, который уже используется в iPhone 16E. Эта инициатива направлена на уменьшение зависимости от Qualcomm, и, если верить последним сообщениям, C2 находится на стадии тестирования.
Однако, на данный момент, неизвестно, в каких именно устройствах будет использован новый чип. Детали о технических характеристиках C2 пока не раскрыты. В сообщении говорится только о его уникальном идентификаторе C4020, что подтверждает его существование в Apple, но других подробностей нет.
C1 был первым шагом в амбициозных планах Apple по созданию линейки собственных 5G модемов. Ранее сообщалось, что компания тестирует мобильные подключения для переносных Mac, а также разрабатывает три варианта чипов для других категорий устройств. По слухам, будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут поддерживать более быстрые mmWave частотные диапазоны, но пока нет официальных подтверждений, что C2 будет поддерживать эти технологии.