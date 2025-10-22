Apple начала сборку Vision Pro с процессором M5 во Вьетнаме

Хотя Vision Pro относится к наименее массовым продуктам Apple, это изменение отражает общую стратегию компании по диверсификации цепочек поставок. Ранее производитель уже перенес основное производство iPhone для американского рынка в Индию, а также наладил выпуск большинства моделей AirPods и Apple Watch во Вьетнаме.

Новая версия гарнитуры поступила в продажу с обновленным процессором M5 и двойной ремешок для повышения комфорта при использовани. Технические характеристики устройства остались практически без изменений по сравнению с предыдущей моделью.

Перевод производства связан с необходимостью соблюдения тарифной политики администрации Дональда Трампа и снижения зависимости от китайских мощностей.