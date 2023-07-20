Apple начала создание чат-бота и назвала его «Apple GPT»

Сообщается, что купертиновцы разработали внутреннюю инфраструктуру под кодовым названием «Ajax» для построения больших языковых моделей.

И хоть Apple уже долгое время акцентирует внимание на возможностях искусственного интеллекта в своих смартфонах iPhone, её ассистент Siri продолжает быть одним из самых слабых на рынке.

Однако проект «Apple GPT» получил значительную поддержку внутри компании и над ним работают несколько команд.

По словам популярного инсайдера и автора Bloomberg Марка Гурмана, Apple уже запретила своим сотрудникам использование ChatGPT и GitHub Copilot, чтобы сконцентрироваться на развитии собственных технологий и создании своего генеративного искусственного интеллекта.