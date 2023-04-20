Apple начала терять в России деньги

Сведения о финансах Apple отражены в базе государственного ресурса бухгалтерской отчётности. Сообщается, что в 2022 году выручка «Эппл рус» составила 85,4 млрд рублей, что на 300 млрд (78%) меньше, чем в 2021. В 2021 году прибыль российской «дочки» Apple составила 11,5 млрд рублей, а чистый убыток в 2022 году — 6,5 млрд.

Отчасти это объясняется уходом Apple c российского рынка, сворачивания прямых продаж. Но в итоге продукты компании в Россию завозят по параллельному импорту.