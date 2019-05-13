Apple начала выдавать собственные банковские карты

Компания Apple начала выдавать своим сотрудникам первые банковские карты Apple Card. Об этом сообщил латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin ), известный по организации утечек.
Также он опубликовал через свой аккаунт в Twitter фото такой карточки, заменив имя источника на своё, чтобы сохранить анонимность. Карта предоставляется в упаковке со скрытой меткой NFC, которая потребуется для активации карты.
Для того, чтобы связать виртуальную и физическую карты Apple Card, потребуется поднести смартфон с открытым приложением Wallet рядом с меткой NFC.
Apple анонсировала виртуальную Apple Card на пресс-мероприятии в марте. Для запуска сервиса компания сотрудничает с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard.
Виртуальная Apple Card получила интерфейс в стиле мобильных банковских приложений с историей транзакций, категориями расходов и так далее. Для начала работы потребуется просто зарегистрироваться в приложении Apple Pay. При этом существует привязка к конкретному устройству, на котором карта была активирована. Также для карты предусмотрен ежедневный кешбэк Daily Cash. Он будет начисляться ежедневно, каждый раз, как пользователь тратит средства с карты — 2% со всех покупок, а с покупок в магазинах Apple, в том числе онлайн-магазинах — 3%.