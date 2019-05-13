Apple начала выдавать собственные банковские карты

Для того, чтобы связать виртуальную и физическую карты Apple Card, потребуется поднести смартфон с открытым приложением Wallet рядом с меткой NFC.

Apple анонсировала виртуальную Apple Card на пресс-мероприятии в марте. Для запуска сервиса компания сотрудничает с банком Goldman Sachs и платёжной системой Mastercard.

Виртуальная Apple Card получила интерфейс в стиле мобильных банковских приложений с историей транзакций, категориями расходов и так далее. Для начала работы потребуется просто зарегистрироваться в приложении Apple Pay. При этом существует привязка к конкретному устройству, на котором карта была активирована. Также для карты предусмотрен ежедневный кешбэк Daily Cash. Он будет начисляться ежедневно, каждый раз, как пользователь тратит средства с карты — 2% со всех покупок, а с покупок в магазинах Apple, в том числе онлайн-магазинах — 3%.