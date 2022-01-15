Apple начала выполнять закон «о приземлении»

Согласно закону, компании, подпадающие под его действие, обязаны открыть в России филиалы, представительства или учредить российские юрлица для взаимодействия с госорганами и выполнения российского законодательства. Одним из шагов по «приземлению» является регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

Сообщается, что Apple выполнила требование закона только по части регистрации личного кабинета, но при этом не разместила на своём сайте обязательную электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Поэтому российский регулятор ждёт от Apple дальнейших действий.