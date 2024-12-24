Apple начнет массовое производство чипов M5 во второй половине 2025 года

Чипы M5 продолжат использовать технологический процесс 3 нм, однако Apple перейдет на более продвинутую технологию N3P от TSMC. Это обеспечит прирост в производительности, а также повысит энергоэффективность, что положительно скажется на времени работы батареи для моделей MacBook Pro и MacBook Air.

Компания также планирует представить чипы M4, M4 Pro и M4 Max для MacBook Pro в октябре следующего года, в то время как модели с чипами M5 будут анонсированы позже. Ожидается, что более мощные версии чипов, такие как M5 Ultra, появятся в 2026 году. Помимо этого, Apple обновит свои серверные решения, использующие чипы M2 Ultra, на более мощные M4 Ultra, что позволит улучшить облачные вычисления и ускорить работу с высококлассными AI-технологиями компании.