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Apple начнет массовое производство новых процессоров для iPhone 12 уже в июне

Это будет первый 5-нм процессор компании
Уже менее полугода осталось до анонса новых iPhone 12. И хоть компания, судя по имеющимся слухам, и перенесет презентацию новинки на чуть более поздний срок, судя по всему, массовое производство новых процессоров Apple A14 начнется уже в июне.

Об этом говорят данные, опубликованные интернет-изданием DigiTimes. Так, зарубежное СМИ говорит о том, что уже в ближайшие дни Apple начнет производство новых процессоров на мощностях TSMC, при этом чип использует для мобильной связи модем от Qualcomm - Qualcomm’s Snapdragon X60 5G.

Что интересно, Apple A13 должен стать первым мобильным процессором компании, который будет основываться на 5-нм техпроцессе - именно он должен будет обеспечить новым iPhone еще большую автономность и скорость работы.

Напомним, что судя по последним данным, линейка iPhone 12 будет представлена не в сентябре, как это было в прошлые годы, а в октябре, в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого и выход новых смартфонов также будет передвинут на чуть более поздний срок.

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