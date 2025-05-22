Apple начнет массовое производство складного ноутбука 18,8 дюйма к 2027 году

Пока Apple только готовит запуск, конкуренты уже делают шаги вперед. Huawei представила свою версию складного устройства MateBook Fold, которое выполнено в аналогичном форм-факторе и вскоре поступит в продажу. Это может подтолкнуть других производителей к участию в сегменте больших складных гаджетов.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, аналогичное устройство также разрабатывает Amazon. Ожидается, что массовое производство складного планшета от Amazon начнется раньше — в 2026 или 2027 году. Таким образом, Apple рискует запустить продукт на фоне уже сформировавшейся конкуренции.

Складной гаджет от Apple сможет использоваться как ноутбук с 13-дюймовым экраном, а в разложенном виде превращаться в полноценный планшет с диагональю почти 19 дюймов. Это делает устройство гибридом между iPad и Mac.