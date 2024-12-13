Apple начнет производство AirPods на юге Индии

На данный момент завод уже выпускает AirPods в тестовом режиме. После официального запуска производственные объемы будут быстро наращиваться. Это сделает наушники AirPods вторым крупным продуктом Apple, производимым в Индии, после iPhone.

Решение о переносе части производства в Индию связано с желанием Apple диверсифицировать производственные мощности и снизить зависимость от Китая. На этот шаг компанию подталкивают как растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, так и поддержка индийского правительства в виде субсидий, а также наличие квалифицированной рабочей силы и растущие технологические возможности страны.