Apple начнет производство AirPods на юге Индии

Опубликовано 13 декабря 2024, 21:211 мин.
Apple начнет производство AirPods на юге ИндииВ 2025 году
Apple впервые начнет производство своих беспроводных наушников AirPods в Индии. Ожидается, что сборка стартует в первом квартале 2025 года на новом заводе в штате Телангана недалеко от города Хайдарабад. Производство будет осуществляться подразделением Foxconn Technology Group, одного из крупнейших поставщиков Apple.
На данный момент завод уже выпускает AirPods в тестовом режиме. После официального запуска производственные объемы будут быстро наращиваться. Это сделает наушники AirPods вторым крупным продуктом Apple, производимым в Индии, после iPhone.
Решение о переносе части производства в Индию связано с желанием Apple диверсифицировать производственные мощности и снизить зависимость от Китая. На этот шаг компанию подталкивают как растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, так и поддержка индийского правительства в виде субсидий, а также наличие квалифицированной рабочей силы и растущие технологические возможности страны.