Наука и технологии
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Apple начнёт предустанавливать российский поисковик из-за новых правил
Пока, правда, неясно, о каком именно поисковике идёт речь
Накануне стало известно, что Россия хочет внедрить новые правила, согласно которым производители смартфонов будут обязаны продавать на территории страны лишь те смартфоны, в которых предустановлен отечественный поисковик по умолчанию.
Сейчас же появилась информация о том, что Apple начнёт предустанавливать российский поисковик из-за новых правил. Причём, как пишет Lenta.ru, коснётся это не только iPhone, но и iPad. Эту информацию также подтвердили источник в Минцифры и в российском офисе компании.
Работать система будет следующим образом: после первого включения купленного в России устройства Apple, пользователь получит предложение установить приложения из утвержденного правительством списка. Что интересно, купертиновцы всё же оставят возможность отказаться, убрав галочки из соответствующих боксов.