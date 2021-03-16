Сейчас же появилась информация о том, что Apple начнёт предустанавливать российский поисковик из-за новых правил. Причём, как пишет Lenta.ru, коснётся это не только iPhone, но и iPad. Эту информацию также подтвердили источник в Минцифры и в российском офисе компании.

Работать система будет следующим образом: после первого включения купленного в России устройства Apple, пользователь получит предложение установить приложения из утвержденного правительством списка. Что интересно, купертиновцы всё же оставят возможность отказаться, убрав галочки из соответствующих боксов.