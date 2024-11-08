Apple начнёт создавать собственные серверы и строить ЦОДы

Но речь идёт не только о мощностях TSMC, чипы которой будут задействованы во многих проектах, но и об изменении цепочек поставок. В частности, многие производители начнут отгружать продукцию через рынок Таиланда. Как отмечается, «Таиланд также выиграл от масштабных изменений в цепочках поставок, вызванных торговой напряжённостью между США и Китаем, что видно по потоку прямых иностранных инвестиций».

В 2023 году именно Китай был главным инвестором, на долю которого приходилось 24% от общего объёма поставок, в основном это производство электроники и цепочки поставок автомобилей. Согласно правительственным данным КНР, за первые девять месяцев 2024 года объем поставок достиг самого высокого уровня за десятилетие, что было обусловлено «подразделениями американских и китайских компаний в Сингапуре и Таиланде — последние активно развиваются.

И теперь на Тайване и, преимущественно в Таиланде, начнётся развёртывание дополнительных мощностей тайваньской Foxconn, сборщика айфонов. Но производить компания будет серверы для Apple, планирующей создавать по всему миру свои ЦОДы для ИИ-вычислений. Apple имеет меньше опыта в создании серверов, чем американские HP и Google, и надеется использовать опыт и знания Foxconn, которая также является ведущим в мире производителем серверов для ИИ дата-центров.

«Переговоры ведутся в тот момент, когда Apple начинает внедрять Apple Intelligence, платформу искусственного интеллекта, которая помогла подстегнуть спрос на последние модели iPhone», — сказано в материале Nikkei Asia.