Apple накажет авторов правдивых слухов о будущих устройствах компании

По всей видимости, со сложившейся ситуацией категорически не согласен нынешний глава бренда — Тим Кук. Это следует из внутреннего письма, которое он отправил сотрудникам Apple. И оно, как это ни иронично, также «утекло» в сеть.

В своём обращении Кук подчеркнул, что впредь яблочная корпорация будет «активно бороться со сливами внутренней информации», передаёт The Verge. Всех причастных к таким утечкам она будет строго наказывать. При этом не совсем ясно, идёт ли речь только об увольнении либо же дело дойдёт до исков в суд.