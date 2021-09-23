Apple накажет авторов правдивых слухов о будущих устройствах компании

Apple накажет авторов правдивых слухов о будущих устройствах компанииЭпоха инсайдов идёт к своему закату?
По всей видимости, со сложившейся ситуацией категорически не согласен нынешний глава бренда — Тим Кук. Это следует из внутреннего письма, которое он отправил сотрудникам Apple. И оно, как это ни иронично, также «утекло» в сеть.
В своём обращении Кук подчеркнул, что впредь яблочная корпорация будет «активно бороться со сливами внутренней информации», передаёт The Verge. Всех причастных к таким утечкам она будет строго наказывать. При этом не совсем ясно, идёт ли речь только об увольнении либо же дело дойдёт до исков в суд.
Вы знаете, что мы не допускаем разглашения конфиденциальной информации, будь то характеристики устройства или детали конкретной встречи. Увы, утечки исходят от небольшого количества людей, и им не место в компании.
Вместе с тем руководитель поблагодарил сотрудников за работу над новыми версиями операционных систем для продуктов Apple и поздравил с их релизом.