Apple намекнула на главный анонс грядущей ноябрьской презентации

Пользователи, обладающие относительно новенькими iPhone и iPad могут кликнуть на лого Apple в приглашении, после чего попадут в режим дополненной реальности, сообщает AppleInsider. После этого появится анимация этого самого логотипа в виде яблока, которая очень сильно напоминает открывающуюся и закрывающуюся крышку MacBook.

На основе этой пасхалки, пользователи сети сделали выводы, что на грядущей осенней презентации Apple покажет нам свои первые ноутбуки, построенные на базе процессора Apple Silicon. Напомним, что до этого компания использовала в своих компьютерах чипы от Intel и только летом 2020 года объявила об отказе от них в пользу собственного решения.