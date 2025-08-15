Apple намерена выпустить настольного робота-компаньона с ИИ в 2027 году

По данным Bloomberg, одним из главных продуктов станет настольный робот, который будет выполнять функции помощника и появится в продаже в 2027 году. Колонка с экраном должна выйти в 2026 году. Это устройство будет частью продуктов для «умного» дома.

Домашняя безопасность также станет важной частью стратегии Apple. Новые камеры будут частью системы безопасности, предлагаемой Apple: устройства будут автоматизировать бытовые задачи. По замыслам Apple Это должно сделать продукты вендора более привлекательными для покупателей.

Заявленная стратегия — попытка Apple улучшить свою репутацию. Её последний проект, гарнитура Vision Pro, не оправдал ожиданий. А дизайн популярных устройств практически не менялся много лет.

Apple также критиковали за то, что компания не участвовала в развитии генеративного ИИ. Хотя Apple только начинает работать над ПО для искусственного интеллекта, компания считает, что её аппаратные продукты помогут ей конкурировать с другими компаниями, такими как Samsung.