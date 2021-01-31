Наука и технологии
Сегодня 11:09
Apple нашла способ сделать свои часы более тонкими и увеличить их автономность
Об этом стало известно из патента компании
В базе данных американского патентного ведомства засветился новый патент Apple, благодаря которому выяснилось, что компания нашла способ сделать свои часы более тонкими, увеличив при этом их автономность.
Согласно патентным данным, Apple придумала убрать из часов отдельный вибромоторчик, предназначенный для осуществления обратной тактильной связи как ответной реакции на действия владельца. Батарея в данном случае соединяется с блоком обратной тактильной связи.
Отмечается, что сейчас в блоке обратной связи есть место специальной металлической плашки, ответственной за вибрацию. Вместо нее Apple придумала разместить батарею, добавив в нее дополнительную функциональность. Таким образом не только можно увеличить энергоемкость аккумулятора за счет освободившегося места, но и сделать сами часы более тонкими.