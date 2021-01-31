Apple нашла способ сделать свои часы более тонкими и увеличить их автономность

Отмечается, что сейчас в блоке обратной связи есть место специальной металлической плашки, ответственной за вибрацию. Вместо нее Apple придумала разместить батарею, добавив в нее дополнительную функциональность. Таким образом не только можно увеличить энергоемкость аккумулятора за счет освободившегося места, но и сделать сами часы более тонкими.