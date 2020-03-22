Apple научила своего голосового ассистента Siri проверять пользователя на коронавирус

Для того, чтобы активировать проверку пользователя на коронавирус с помощью Siri необходимо лишь задать ей вопрос “Эй, Сири, у меня есть коронавирус?”. Далее ассистентом будет предложено пройти проверку и в случае положительного ответа Siri начнет опрашивать пользователя о симптомах. В частности она уточнит наличие сухого кашля, одышки, лихорадки, а также о том, был ли у пользователя тесный контакт с инфицированными людьми.