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Apple научила своего голосового ассистента Siri проверять пользователя на коронавирус
Siri даже может вызвать службу экстренной помощи
Стало известно, что американская компания Apple научила своего фирменного голосового ассистента Siri проверять пользователя на коронавирус. Так, обновление для “умного” помощника начало распространяться буквально сегодня, однако некоторые владельцы iPhone заметили нововведение еще вчера.
Для того, чтобы активировать проверку пользователя на коронавирус с помощью Siri необходимо лишь задать ей вопрос “Эй, Сири, у меня есть коронавирус?”. Далее ассистентом будет предложено пройти проверку и в случае положительного ответа Siri начнет опрашивать пользователя о симптомах. В частности она уточнит наличие сухого кашля, одышки, лихорадки, а также о том, был ли у пользователя тесный контакт с инфицированными людьми.
Так, в зависимости от полученных ответов Siri оценит, насколько пользователь подвержен риску инфицирования. Кроме того, в критических случаях она способна позвонить в службу экстренной помощи.